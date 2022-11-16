"Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?" Симоньян после взрыва в Польше порадовалась "в преддверии всего, что предстоит", что страна НАТО "так хреново защищена"

"Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?" – высказалась Симоньян.

Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2022

Затем она написала: "Доброе утро, 1962 год", намекая на Карибский кризис.

Добрый вечер, 1962 год. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2022

Также пропагандистка усомнилась в способности системы противовоздушной обороны НАТО бороться с воздушными угрозами.

"Если это не намеренная провокация, то хорошая новость тут одна. Страна НАТО так хреново защищена, что ее может случайно долбануть кто угодно чем угодно и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем", – добавила Симоньян.



Если это не намеренная провокация, то хорошая новость тут одна.



Страна НАТО так хреново защищена, что ее может случайно долбануть кто угодно чем угодно и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2022

Пропагандистка попыталась намекнуть на некие предстоящие между РФ и НАТО события.

"В преддверии всего, что предстоит, хочется надеяться, что у них так по всему периметру", – написала Симоньян.

В преддверии всего, что предстоит, хочется надеяться, что у них так по всему периметру. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2022

Подписчики Симоньян негативно оценили очередную порцию пропаганды.

"Прекратите промывать мозги своему народу ложью. Из-за действий вашей страны на горизонте маячит третья мировая война", – пишут в комментариях.

Прекратите промывать мозги своему народу ложью. Из-за действий вашей страны на горизонте маячит третья мировая война. — Nick Johnson (@nickwitue) November 15, 2022

Также пропагандистке дали понять, что параллели между Польшей и Белгородской областью неуместны, так как Польша, в отличие от РФ, не является страной-агрессором.

"Польша ни на кого не нападала, в отличие от фашистской России", – написали ей.