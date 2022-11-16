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"Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?" Симоньян после взрыва в Польше порадовалась "в преддверии всего, что предстоит", что страна НАТО "так хреново защищена"

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Симоньян прокомментировала взрывы в Польше, которые, вероятно, вызваны прилетом российских ракет
Симоньян прокомментировала взрывы в Польше, которые, вероятно, вызваны прилетом российских ракет
Фото: _m_simonyan_/ Instagram

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян вечером 15 ноября опубликовала в Twitter серию сообщений, связанных со взрывом в Польше, который, вероятно, вызвало попадание российской ракеты, упавшей на территории страны в ходе массированного обстрела Украины российскими оккупантами.

"Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?" – высказалась Симоньян.

Затем она написала: "Доброе утро, 1962 год", намекая на Карибский кризис.

Также пропагандистка усомнилась в способности системы противовоздушной обороны НАТО бороться с воздушными угрозами.

"Если это не намеренная провокация, то хорошая новость тут одна. Страна НАТО так хреново защищена, что ее может случайно долбануть кто угодно чем угодно и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем", – добавила Симоньян.

Пропагандистка попыталась намекнуть на некие предстоящие между РФ и НАТО события.

"В преддверии всего, что предстоит, хочется надеяться, что у них так по всему периметру", – написала Симоньян.

Подписчики Симоньян негативно оценили очередную порцию пропаганды.

"Прекратите промывать мозги своему народу ложью. Из-за действий вашей страны на горизонте маячит третья мировая война", – пишут в комментариях.

Также пропагандистке дали понять, что параллели между Польшей и Белгородской областью неуместны, так как Польша, в отличие от РФ, не является страной-агрессором.

"Польша ни на кого не нападала, в отличие от фашистской России", – написали ей.

Контекст:

Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации". 

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00. 

По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что якобы их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы.

США "известно" об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши, информация проверяется, заявил 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности, и призвал действовать.

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