После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур

Как сообщило PAP, после заседания Бюро национальной безопасности Польши официальный представитель правительства Петр Мюллер подтвердил журналистам, что недалеко от города Хрубешув произошел взрыв, в результате которого погибло два человека.
Мюллер сказал, что специальные службы работают на месте происшествия и выясняют подробности, что произошло. Других деталей он не сообщил. Он также не упомянул, что на территории Польши упало две ракеты, но анонсировал, что польские власти позже выпустят официальное коммюнике, "чтобы информация не была искажена" (на момент написания новости оно не было опубликовано).
Представитель правительства также сообщил, что в связи с инцидентом Польша "повышает боеготовность некоторых воинских подразделений и силовых структур".
Мюллер рассказал, что польские власти анализируют, есть ли основания для запуска процедур по ст. 4 Североатлантического договора. В ней сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность, политическая независимость или безопасность члена НАТО.
По данным издания Interia, на совещании в Бюро национальной безопасности присутствовали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел Мариуш Каминский, глава МИД Збигнев Рау, министр юстиции Збигнев Зебро, а также командующий вооруженными силами и начальник полиции.
Польские СМИ сообщили, что днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв. Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
Издание Kurier Lubelski сообщило, что органы власти отказываются предоставлять подробную информацию об инциденте, место происшествия охраняется полицией. Местные жители рассказали журналистам, что слышали не один, а два взрыва, и что перед взрывом был свист.
Инцидент в Переводове произошел около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября. В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения о нем. При это пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими.
По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.