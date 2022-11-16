После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур

Взрыв прогремел в селе Переводов в 5 км от границы с Украиной. Полиция сейчас охраняет место инцидента Фото: EPA

Как сообщило PAP, после заседания Бюро национальной безопасности Польши официальный представитель правительства Петр Мюллер подтвердил журналистам, что недалеко от города Хрубешув произошел взрыв, в результате которого погибло два человека.

Мюллер сказал, что специальные службы работают на месте происшествия и выясняют подробности, что произошло. Других деталей он не сообщил. Он также не упомянул, что на территории Польши упало две ракеты, но анонсировал, что польские власти позже выпустят официальное коммюнике, "чтобы информация не была искажена" (на момент написания новости оно не было опубликовано).

Представитель правительства также сообщил, что в связи с инцидентом Польша "повышает боеготовность некоторых воинских подразделений и силовых структур".

Мюллер рассказал, что польские власти анализируют, есть ли основания для запуска процедур по ст. 4 Североатлантического договора. В ней сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность, политическая независимость или безопасность члена НАТО.

По данным издания Interia, на совещании в Бюро национальной безопасности присутствовали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел Мариуш Каминский, глава МИД Збигнев Рау, министр юстиции Збигнев Зебро, а также командующий вооруженными силами и начальник полиции.

Польские СМИ сообщили, что днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв. Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.

Издание Kurier Lubelski сообщило, что органы власти отказываются предоставлять подробную информацию об инциденте, место происшествия охраняется полицией. Местные жители рассказали журналистам, что слышали не один, а два взрыва, и что перед взрывом был свист.