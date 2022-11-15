"Тесно координируем действия с польскими властями". В НАТО отреагировали на падение ракет на территории Польши

Он сказал, что блок "тесно координирует свои действия с польскими властями".

Других подробностей он не привел.

На сайте НАТО пока нет заявлений по поводу инцидента. Генсек Альянса Йенс Столтенберг тоже пока не комментировал произошедшее.

Польша является членом НАТО с 1999 года. Всего в блок входит 30 государств. В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.

Отдельные члены НАТО уже высказались по поводу взрыва в Польше.

В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При это пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими.

Латвия, Литва и Эстония заявили, что консультируются с Польшей и другими союзниками по поводу дальнейших шагов. Президенты Латвии и Эстонии сообщили, что готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО". Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что в этом случае может быть задействована не ст. 5, а ст. 4 Североатлантического договора, в которой сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность, политическая независимость или безопасность члена НАТО. По его мнению, выходом из ситуации может стать укрепление системы ПВО Польши и Украины.

В МИД Великобритании заявили CNN, что "поддерживают тесные контакты" с союзниками после сообщений о падении ракет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рюкке тоже сообщил о "тесном контакте" с Польшей и другими союзниками по НАТО.

If Poland confirms that the missiles also hit its territory, this will be a further escalation by Russia. We stand firmly behind our EU and NATO ally. (2/2) — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

"Сейчас важно точно установить, что произошло. Мы очень внимательно следим за ситуацией", – написал он в Twitter.

Serious reports about missiles landing in Poland and causing fatalities. We’re in close contact with Poland and our other NATO Allies. It’s important now to establish exactly what has happened. We are monitoring the situation very closely. — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022

Глава правительства Чехии Петр Фиала тоже высказал солидарность с Польшей.

"Сегодняшние массированные ракетные удары российской армии по Украине ясно показывают, что Россия хочет еще больше терроризировать свой народ и уничтожить страну. Если Польша подтвердит, что ракеты также попали по ее территории, это будет дальнейшая эскалация со стороны России. Мы твердо поддерживаем нашего союзника по ЕС и НАТО", – заявил он в Twitter.

If Poland confirms that the missiles also hit its territory, this will be a further escalation by Russia. We stand firmly behind our EU and NATO ally. (2/2) — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что очень обеспокоен новостями о взрыве в Польше. Он рассказал, что провел переговоры с польским премьером Матеушем Моравецким, "чтобы выразить солидарность и полную поддержку".

"Мы проконсультируемся с Польшей и другими союзниками о ситуации", – написал он в Twitter.

* is very concerned about recent news on explosions in Polish town #Przewodow. I’ve contacted Polish PM @MorawieckiM to express our #solidarity and full #support. We will consult #Poland and other allies about the situation. — Eduard Heger (@eduardheger) November 15, 2022