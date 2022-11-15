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"Тесно координируем действия с польскими властями". В НАТО отреагировали на падение ракет на территории Польши

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Руководство НАТО изучает сообщения об инциденте в Польше
Руководство НАТО изучает сообщения об инциденте в Польше
Фото: depositphotos.com

Североатлантический альянс изучает сообщения о падении ракет на территории Польши, вследствие чего погибло два человека. Об этом 15 ноября представитель НАТО сообщил в комментарии CNN.

Он сказал, что блок "тесно координирует свои действия с польскими властями".

Других подробностей он не привел.

На сайте НАТО пока нет заявлений по поводу инцидента. Генсек Альянса Йенс Столтенберг тоже пока не комментировал произошедшее. 

Польша является членом НАТО с 1999 года. Всего в блок входит 30 государств. В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.

Отдельные члены НАТО уже высказались по поводу взрыва в Польше.

В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При это пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими.

Латвия, Литва и Эстония заявили, что консультируются с Польшей и другими союзниками по поводу дальнейших шагов. Президенты Латвии и Эстонии сообщили, что готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО". Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что в этом случае может быть задействована не ст. 5, а ст. 4 Североатлантического договора, в которой сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность, политическая независимость или безопасность члена НАТО. По его мнению, выходом из ситуации может стать укрепление системы ПВО Польши и Украины. 

В МИД Великобритании заявили CNN, что "поддерживают тесные контакты" с союзниками после сообщений о падении ракет. 

Премьер-министр Нидерландов Марк Рюкке тоже сообщил о "тесном контакте" с Польшей и другими союзниками по НАТО.

"Сейчас важно точно установить, что произошло. Мы очень внимательно следим за ситуацией", – написал он в Twitter. 

Глава правительства Чехии Петр Фиала тоже высказал солидарность с Польшей.

"Сегодняшние массированные ракетные удары российской армии по Украине ясно показывают, что Россия хочет еще больше терроризировать свой народ и уничтожить страну. Если Польша подтвердит, что ракеты также попали по ее территории, это будет дальнейшая эскалация со стороны России. Мы твердо поддерживаем нашего союзника по ЕС и НАТО", – заявил он в Twitter. 

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что очень обеспокоен новостями о взрыве в Польше. Он рассказал, что провел переговоры с польским премьером Матеушем Моравецким, "чтобы выразить солидарность и полную поддержку".

"Мы проконсультируемся с Польшей и другими союзниками о ситуации", – написал он в Twitter. 

Контекст:

Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. 

Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации". 

Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше. 

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны. 

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты сегодня обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, НАТО, Латвия, Чехия, Польша, Великобритания, взрыв, Эстония, Литва, Нидерланды, Словакия, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, обстрелы, ракеты, Матеуш Моравецкий, Эдуард Хегер, Петр Фиала
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