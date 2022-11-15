"Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен". Страны Балтии высказали солидарность с Польшей после падения ракет на ее территории

Латвия, Литва и Эстония заявили, что консультируются с Польшей и другими союзниками по НАТО по поводу дальнейших шагов Фото: depositphotos.com

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter 15 ноября, что Литва "поддерживает тесные контакты с Польшей".

"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен", – заявил глава государства.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.



Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania * stands in strong solidarity with Poland * .



Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) November 15, 2022

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал соболезнования Польше и обвинил в произошедшем Россию.

"Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию страны НАТО, в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", – написал он в Twitter.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

В другом твите он вспомнил статью 4 Североатлантического договора. В ней сказано, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

"Моей первой реакцией на удар по польской территории было бы введение в действие статьи 4 [Североатлантического договора] и прикрытие украинского воздушного пространства", – написал министр.

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Еще в одном твите Пабрикс объяснил, что реакцией на инцидент, по его мнению, могло бы быть "соглашение между государствами – членами НАТО и Польшей о ее обеспечении дополнительными [системами] ПВО, в том числе и части территории Украины".

Apzin * ti vai neapzin * ti izrais * ta - š * da situ * cija nav pie * aujama. Šovakar @ltvzinas uzsv * ru, ka viena no iesp * j * m b * tu @NATO dal * bvalstu un Polijas vienošan * s par papildu pretgaisa aizsardz * bas nodrošin * šanu, taj * skait * ar * da * Ukrainas teritorijas. pic.twitter.com/ERuFzE454U — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Президент Эстонии Алар Карис назвал поступающие из Польши новости "очень тревожными".

"Я нахожусь в тесном контакте с президентом [Польши] Анджеем Дудой для консультаций по дальнейшим шагам. Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый дюйм территории НАТО", – написал он в Twitter.

Very concerning news about missiles hitting #Poland and killing two people. I am in close contact with President @AndrzejDuda to consult on further activities. #Estonia, like all Allies, stand together shoulder to shoulder for every inch of #NATO’s territory. — Alar Karis (@AlarKaris) November 15, 2022

Солидарность с Польшей также высказал МИД Эстонии.

"Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждую пядь территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", – сказано в опубликованном в Twitter заявлении дипломатов.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland * — Estonian MFA * | * #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Польша является членом НАТО с 1999 года. В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.