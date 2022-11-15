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"Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен". Страны Балтии высказали солидарность с Польшей после падения ракет на ее территории

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Латвия, Литва и Эстония заявили, что консультируются с Польшей и другими союзниками по НАТО по поводу дальнейших шагов
Латвия, Литва и Эстония заявили, что консультируются с Польшей и другими союзниками по НАТО по поводу дальнейших шагов
Фото: depositphotos.com

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – выразили солидарность с Польшей после сообщений о том, что на территории страны вблизи границы с Украиной упали ракеты.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter 15 ноября, что Литва "поддерживает тесные контакты с Польшей".

"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен", – заявил глава государства. 

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал соболезнования Польше и обвинил в произошедшем Россию.

"Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию страны НАТО, в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", – написал он в Twitter. 

В другом твите он вспомнил статью 4 Североатлантического договора. В ней сказано, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". 

"Моей первой реакцией на удар по польской территории было бы введение в действие статьи 4 [Североатлантического договора] и прикрытие украинского воздушного пространства", – написал министр. 

Еще в одном твите Пабрикс объяснил, что реакцией на инцидент, по его мнению, могло бы быть "соглашение между государствами – членами НАТО и Польшей о ее обеспечении дополнительными [системами] ПВО, в том числе и части территории Украины".

Президент Эстонии Алар Карис назвал поступающие из Польши новости "очень тревожными".

"Я нахожусь в тесном контакте с президентом [Польши] Анджеем Дудой для консультаций по дальнейшим шагам. Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый дюйм территории НАТО", – написал он в Twitter. 

Солидарность с Польшей также высказал МИД Эстонии. 

"Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждую пядь территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", – сказано в опубликованном в Twitter заявлении дипломатов. 

Польша является членом НАТО с 1999 года. В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.

Контекст:

Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации". 

В Пентагоне сообщили, что США проверяют информацию об инциденте в Польше. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. 

Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше. 

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты сегодня обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Латвия, Польша, взрыв, Эстония, Литва, страны Балтии, ПВО, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Алар Карис, Артис Пабрикс
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