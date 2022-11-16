Подоляк: Удары по территории Польши – это не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку"

"Удары по территории Польши – это не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку". Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора. Российский террористический режим должен быть остановлен. Соболезнования семьям погибших", – написал Подоляк.

Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований «привіт» від Росії, замаскований під «помилку». Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються «вмиротворенням» агресора. Ru-терористичний режим має бути зупинений. Співчуття родинам загиблих.

Контекст:

Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.

По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты сегодня обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что якобы их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы.

США "известно" об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши, информация проверяется, заявил 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности, и призвал действовать.