Ракеты, упавшие в Польше, вероятнее всего, являются российскими Х-101 – СМИ

"Интерфакс-Украина" ссылается на информацию, полученную от источника, близкого к силовым структурам Украины.

По данным агентства, ракеты разорвались на расстоянии приблизительно в 7 км от украино-польской границы.

Ранее сообщалось, что около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".