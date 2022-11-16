"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО". Кулеба после вероятного удара России по Польше призвал предоставить Украине самолеты F-16

Кулеба считает, что Украина готова защищать и свое небо, и небо над Европой, если Запад поможет техникой Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

"Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку. Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", – заявил Кулеба.

Ukraine reaffirms its full solidarity with Poland and stands ready to provide any necessary support. Collective response to Russian actions must be tough and principled. Among immediate actions: a NATO summit with Ukraine’s participation to craft further joint actions... 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Среди ближайших действий, по мнению украинского дипломата, должен быть саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий. Это, полагает Кулеба, "заставит Россию изменить курс на эскалацию",

Кроме того, глава МИД Украины призвал предоставить Украине современные самолеты типа F-15 и F-16,

"А также системы ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты. Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", – написал Кулеба.