"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО". Кулеба после вероятного удара России по Польше призвал предоставить Украине самолеты F-16

"Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку. Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", – заявил Кулеба.
Ukraine reaffirms its full solidarity with Poland and stands ready to provide any necessary support. Collective response to Russian actions must be tough and principled. Among immediate actions: a NATO summit with Ukraine’s participation to craft further joint actions... 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022
Среди ближайших действий, по мнению украинского дипломата, должен быть саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий. Это, полагает Кулеба, "заставит Россию изменить курс на эскалацию",
Кроме того, глава МИД Украины призвал предоставить Украине современные самолеты типа F-15 и F-16,
"А также системы ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты. Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", – написал Кулеба.
...which will force Russia to change its course on escalation, providing Ukraine with modern aircraft such as F-15 and F-16, as well as air defense systems, so that we can intercept any Russian missiles. Today, protecting Ukraine’s skies means protecting NATO 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022
Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.
По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.
В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что якобы их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы.
США "известно" об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши, информация проверяется, заявил 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности, и призвал действовать.