73 сбитые ракеты, прилеты по объектам инфраструктуры, без света остались около 20 млн человек, один погиб. Итоги атак России по Украине 15 ноября

Оккупанты выпустили по Украине около 70 крылатых ракет авиационного базирования, а также около 20 ракет морского базирования, сообщили в Воздушных силах ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет типа "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря. Кроме того, россияне атаковали территорию Украины 10 дронами-камикадзе.

По предварительным данным, силы ПВО Украины уничтожили 73 крылатые ракеты врага и все иранские БПЛА.

Глава Офиса президента Андрей Ермак связал атаку России с утренним выступлением президента Владимира Зеленского на саммите G20.

В Киеве в результате атаки обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщал о попаданиях по трем домам в центре города. Известно об одном погибшем. В КГВА рассказали, что в районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет из 21.

Прилеты российских ракет зафиксировали в полиции Киевской области. Так, в одном из районов вражеская ракета попала в здание мирных жителей, в другом районе были повреждены 10 домов, в обоих случаях люди не пострадали. В Офисе генпрокурора сообщили также о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

В Сумской области силы ПВО сбили ракету оккупантов в Роменском районе, прилетов при этом не было зафиксировано, указали в ОВА.

О попадании российской ракеты по объекту критической инфраструктуры во Львовской области рассказали в ОВА. После удара оккупантов 80% Львова осталось без света, одного человека госпитализировали, говорили в мэрии.

После российских атак 90% Тернопольской области на некоторое время осталось без света, сообщали в ОВА.

Два попадания по объектам энергетической инфраструктуры зафиксировали в Кропивницком районе.

Кроме того, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Ровенской, Полтавской и Винницкой областях. В Кривом Роге три российские ракеты разрушили объект энергоинфраструктуры, под землей из-за обесточивания оставались шахтеры.

Харьковская область после шести ракетных ударов осталась без света.

Россияне также обстреляли Житомир (два ракетных удара по энергетической инфраструктуре) и Волынскую область (объект энергетики в Ковельском районе). В Житомирской области сработала ПВО.

О двух прилетах, из-за которых областной центр остался без света, рассказали в Хмельницкой ОВА.

Подразделения ПВО ВСУ сбили восемь иранских дронов-камикадзе и одну крылатую ракету типа "Калибр" над Одесской областью, проинформировал глава ОВА Максим Марченко в Telegram.

Система ПВО также сработала в Ивано-Франковской области, подчеркнула в Facebook глава ОВА Светлана Онищук.

О работе систем ПВО в Николаевской области (в Telegram) указал руководитель ОВА Виталий Ким, в Черниговской (в Telegram) сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, в Черкасской (в Telegram) рассказал глава ОВА Игорь Табурец.

В Офисе президента проинформировали, что в результате попаданий ракет оккупантов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, около 20 млн человек остались без света вечером 15 ноября.

В частности, из-за обстрелов отключения электроэнергии были в Киеве и 17 областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

В компании NetBlocks, отслеживающей кибербезопасность и связь по всему миру, написали в Twitter, что из-за российских ракетных ударов интернет-соединение в Украине упало на треть.

* Confirmed: #Ukraine is currently experiencing a major internet disruption; live metrics show national connectivity at 67% of previous levels; the incident comes amid reports of one of the most intense Russian missile attacks to date ????



???? Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/XE4w2o1Uzp — NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022

В то же время во время массированного обстрела Украины 15 ноября на территорию Польши упала ракета российского производства, в результате чего погибло два гражданина, сообщили в МИД страны. В связи с инцидентом глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал "немедленных подробных объяснений".