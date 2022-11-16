ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

73 сбитые ракеты, прилеты по объектам инфраструктуры, без света остались около 20 млн человек, один погиб. Итоги атак России по Украине 15 ноября

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты выпустили по Украине около 70 крылатых ракет авиационного базирования, а также около 20 ракет морского базирования, сообщили в Воздушных силах ВСУ
Оккупанты выпустили по Украине около 70 крылатых ракет авиационного базирования, а также около 20 ракет морского базирования, сообщили в Воздушных силах ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Около 14.30 15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено более 90 ракет.

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет типа "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря. Кроме того, россияне атаковали территорию Украины 10 дронами-камикадзе.

По предварительным данным, силы ПВО Украины уничтожили 73 крылатые ракеты врага и все иранские БПЛА.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0XHaucwjRTMdVtVPLqVvsSbxWnoaEKynYY6N9vKbTtay9uBHmAyCBjZduzsAZJxeKl

Глава Офиса президента Андрей Ермак связал атаку России с утренним выступлением президента Владимира Зеленского на саммите G20.

В Киеве в результате атаки обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщал о попаданиях по трем домам в центре города. Известно об одном погибшем. В КГВА рассказали, что в районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет из 21.

Прилеты российских ракет зафиксировали в полиции Киевской области. Так, в одном из районов вражеская ракета попала в здание мирных жителей, в другом районе были повреждены 10 домов, в обоих случаях люди не пострадали. В Офисе генпрокурора сообщили также о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

В Сумской области силы ПВО сбили ракету оккупантов в Роменском районе, прилетов при этом не было зафиксировано, указали в ОВА.

О попадании российской ракеты по объекту критической инфраструктуры во Львовской области рассказали в ОВА. После удара оккупантов 80% Львова осталось без света, одного человека госпитализировали, говорили в мэрии.

После российских атак 90% Тернопольской области на некоторое время осталось без света, сообщали в ОВА.

Два попадания по объектам энергетической инфраструктуры зафиксировали в Кропивницком районе.  

Кроме того, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Ровенской, Полтавской и Винницкой областях. В Кривом Роге три российские ракеты разрушили объект энергоинфраструктуры, под землей из-за обесточивания оставались шахтеры.

Харьковская область после шести ракетных ударов осталась без света.

Россияне также обстреляли Житомир (два ракетных удара по энергетической инфраструктуре) и Волынскую область (объект энергетики в Ковельском районе). В Житомирской области сработала ПВО.

О двух прилетах, из-за которых областной центр остался без света, рассказали в Хмельницкой ОВА.

Подразделения ПВО ВСУ сбили восемь иранских дронов-камикадзе и одну крылатую ракету типа "Калибр" над Одесской областью, проинформировал глава ОВА Максим Марченко в Telegram.

Система ПВО также сработала в Ивано-Франковской области, подчеркнула в Facebook глава ОВА Светлана Онищук.

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/pfbid02ShmSQRopNZo8rDrcLYuQuuShHHPykPDbhiq1ahqi4S1v2ZbMs7zxQBn7TENNTgz5l

О работе систем ПВО в Николаевской области (в Telegram) указал руководитель ОВА Виталий Ким, в Черниговской (в Telegram) сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, в Черкасской (в Telegram) рассказал глава ОВА Игорь Табурец.  

В Офисе президента проинформировали, что в результате попаданий ракет оккупантов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, около 20 млн человек остались без света вечером 15 ноября.

В частности, из-за обстрелов отключения электроэнергии были в Киеве и 17 областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

В компании NetBlocks, отслеживающей кибербезопасность и связь по всему миру, написали в Twitter, что из-за российских ракетных ударов интернет-соединение в Украине упало на треть.

В то же время во время массированного обстрела Украины 15 ноября на территорию Польши упала ракета российского производства, в результате чего погибло два гражданина, сообщили в МИД страны. В связи с инцидентом глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал "немедленных подробных объяснений".

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Польша, авиация, ПВО, электроэнергия, отключение света, обстрелы, ракеты, инфраструктура, Воздушные силы Украины, Офис президента Украины, мэр, Збигнев Рау, Виталий Ким, Светлана Онищук, российские оккупанты, Максим Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (114177)
2
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (100046)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (78018)
4
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (73878)
5
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (72530)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (61018)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (50695)
8
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (48699)
 
 
 
 