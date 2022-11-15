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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из 10 пусков – 10 попаданий". Зеленский рассказал об эффективности ЗРК NASAMS во время атаки России 15 ноября

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Системы NASAMS 15 ноября прошли первое боевое крещение в Украине, отмечали в Воздушных силах ВСУ
Системы NASAMS 15 ноября прошли первое боевое крещение в Украине, отмечали в Воздушных силах ВСУ
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский после массированного ракетного удара России по Украине 15 ноября выразил благодарность всем партнерам, которые помогают защищать небо страны.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы [ЗРК] NASAMS: из 10 пусков – 10 попаданий", – отметил президент.

По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ. Кроме того, украинские военные уничтожили 10 иранских дронов на юге страны.

"Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Благодарю всех наших воинов воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад", а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1484005052103603/

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, 15 ноября ВСУ впервые применили системы NASAMS.

"Буквально на прошлой неделе было объявлено, что пришли к нам и норвежские комплексы NASAMS. Некоторое количество комплексов уже на вооружении. Уже сегодня, так же, как IRIS-T в октябре, прошли свое первое боевое крещение, и [мы] получили первые результаты работы этих комплексов, – сказал Игнат. – Правда, мало. Надо больше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

Теги: Россия, Украина, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, обращение, небо, NASAMS
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