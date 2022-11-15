"Из 10 пусков – 10 попаданий". Зеленский рассказал об эффективности ЗРК NASAMS во время атаки России 15 ноября

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы [ЗРК] NASAMS: из 10 пусков – 10 попаданий", – отметил президент.

По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ. Кроме того, украинские военные уничтожили 10 иранских дронов на юге страны.

"Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Благодарю всех наших воинов воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад", а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск", – сказал Зеленский.

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, 15 ноября ВСУ впервые применили системы NASAMS.

"Буквально на прошлой неделе было объявлено, что пришли к нам и норвежские комплексы NASAMS. Некоторое количество комплексов уже на вооружении. Уже сегодня, так же, как IRIS-T в октябре, прошли свое первое боевое крещение, и [мы] получили первые результаты работы этих комплексов, – сказал Игнат. – Правда, мало. Надо больше".

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