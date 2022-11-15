ЗРК NASAMS во время атаки России по Украине 15 ноября прошли первое боевое крещение – Воздушные силы

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Буквально на прошлой неделе было объявлено, что пришли к нам и норвежские комплексы NASAMS. Некоторое количество комплексов уже на вооружении. Уже сегодня, так же, как IRIS-T в октябре, прошли свое первое боевое крещение, и [мы] получили первые результаты работы этих комплексов, – сказал Игнат. – Правда, мало. Надо больше. Потому что хотим добиваться лучших результатов, а западное вооружение, которое довольно эффективно, имеет мощные радары, которые обнаруживают ракеты… И поэтому еще раз будем просить наших партнеров, чтобы они усиливали нам эту помощь, которая нам помогает прикрывать наше небо".

По словам Игната, российские оккупанты, по предварительным данным, выпустили по территории Украины более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО. Кроме того, украинские военные уничтожили 10 иранских дронов на юге страны.

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