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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗРК NASAMS во время атаки России по Украине 15 ноября прошли первое боевое крещение – Воздушные силы

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Некоторое количество комплексов NASAMS уже на вооружении ВСУ, отметил Игнат
Некоторое количество комплексов NASAMS уже на вооружении ВСУ, отметил Игнат
Фото: EPA

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS во время массированной атаки российских оккупантов по Украине 15 ноября впервые был применен украинскими военными.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Буквально на прошлой неделе было объявлено, что пришли к нам и норвежские комплексы NASAMS. Некоторое количество комплексов уже на вооружении. Уже сегодня, так же, как IRIS-T в октябре, прошли свое первое боевое крещение, и [мы] получили первые результаты работы этих комплексов, – сказал Игнат. – Правда, мало. Надо больше. Потому что хотим добиваться лучших результатов, а западное вооружение, которое довольно эффективно, имеет мощные радары, которые обнаруживают ракеты… И поэтому еще раз будем просить наших партнеров, чтобы они усиливали нам эту помощь, которая нам помогает прикрывать наше небо".

По словам Игната, российские оккупанты, по предварительным данным, выпустили по территории Украины более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО. Кроме того, украинские военные уничтожили 10 иранских дронов на юге страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

Теги: Россия, Украина, ПВО, военная помощь, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат, небо, NASAMS
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