Харьковская область после шести ракетных ударов останется без света, предположительно, до утра – Синегубов

"По Харькову оккупанты нанесли два ракетных удара [ракетами] типа С-300, по Чугуевскому району – четыре. [...] В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но вероятнее всего, людям придется оставаться без света как минимум до утра", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что идет работа над тем, чтобы электричество появилось "как можно быстрее".
"Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий сможем после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После появления поста Синегубова в Харькове воздушную тревогу объявляли повторно.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Известно об одном погибшем в Киеве и одном раненом во Львове.
Атаки также были по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбили средства ПВО.
После обстрелов в Украине начались массовые отключения электричества, проблемы с энергоснабжением возникли и в Молдове.