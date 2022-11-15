Харьковская область после шести ракетных ударов останется без света, предположительно, до утра – Синегубов

"По Харькову оккупанты нанесли два ракетных удара [ракетами] типа С-300, по Чугуевскому району – четыре. [...] В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но вероятнее всего, людям придется оставаться без света как минимум до утра", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что идет работа над тем, чтобы электричество появилось "как можно быстрее".

"Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий сможем после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди", – объяснил Синегубов.

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После появления поста Синегубова в Харькове воздушную тревогу объявляли повторно.