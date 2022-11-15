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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковская область после шести ракетных ударов останется без света, предположительно, до утра – Синегубов

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Энергетики работают над восстановлением сетей, отметил глава ОВА
Энергетики работают над восстановлением сетей, отметил глава ОВА
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

15 ноября российские оккупанты нанесли шесть ударов по Харьковской области, сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"По Харькову оккупанты нанесли два ракетных удара [ракетами] типа С-300, по Чугуевскому району – четыре. [...] В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но вероятнее всего, людям придется оставаться без света как минимум до утра", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что идет работа над тем, чтобы электричество появилось "как можно быстрее".

"Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий сможем после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После появления поста Синегубова в Харькове воздушную тревогу объявляли повторно.

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Известно об одном погибшем в Киеве и одном раненом во Львове.

Атаки также были по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбили средства ПВО.

После обстрелов в Украине начались массовые отключения электричества, проблемы с энергоснабжением возникли и в Молдове.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, энергетика, электричество, Харьковская область, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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