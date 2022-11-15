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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве мужчина попытался выбраться из лифта во время отключения света и упал в шахту – полиция

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Мужчина упал на дно шахты и получил многочисленные травмы
Мужчина упал на дно шахты и получил многочисленные травмы
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Киеве на проспекте Николая Бажана 60-летний мужчина упал в шахту лифта жилого дома. Об этом 15 ноября сообщили в патрульной полиции Киева.

В полицию поступил вызов о несчастном случае. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина спускался в лифте, когда исчез свет из-за аварийного отключения электричества. Лифт остановился между третьим и четвертым этажами.

"Гражданин решил не ждать, а самостоятельно выбраться. Однако по неосторожности упал в лифтовую шахту", – говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на вызов, поддерживали разговор с потерпевшим до приезда аварийной службы, которая открыла дверь.

Мужчина был на дне шахты и жаловался на боли в ногах и руке. Правоохранители вместе с жителями дома осторожно вытащили его и передали врачам.

Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Теги: Киев, полиция, электричество, отключение света, патрульная полиция, веерные отключения, лифт
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