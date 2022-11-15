В Киеве мужчина попытался выбраться из лифта во время отключения света и упал в шахту – полиция

Мужчина упал на дно шахты и получил многочисленные травмы Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В полицию поступил вызов о несчастном случае. Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина спускался в лифте, когда исчез свет из-за аварийного отключения электричества. Лифт остановился между третьим и четвертым этажами.

"Гражданин решил не ждать, а самостоятельно выбраться. Однако по неосторожности упал в лифтовую шахту", – говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на вызов, поддерживали разговор с потерпевшим до приезда аварийной службы, которая открыла дверь.

Мужчина был на дне шахты и жаловался на боли в ногах и руке. Правоохранители вместе с жителями дома осторожно вытащили его и передали врачам.

Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами.