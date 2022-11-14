Киевские власти призвали жителей города запастись огнетушителями

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", – сказано в сообщении.

Для защиты дома от пожара власти рекомендуют непременно запастись огнетушителем.

Также киевлян призвали соблюдать рекомендации, как обезопасить себя и свое жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим!" – говорится в сообщении КГГА.