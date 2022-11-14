Киевские власти призвали жителей города запастись огнетушителями

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", – сказано в сообщении.
Для защиты дома от пожара власти рекомендуют непременно запастись огнетушителем.
Также киевлян призвали соблюдать рекомендации, как обезопасить себя и свое жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим!" – говорится в сообщении КГГА.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева.