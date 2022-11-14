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Киевские власти призвали жителей города запастись огнетушителями

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Из-за отключений света возрастает риск пожаров, объяснили власти Киева
Из-за отключений света возрастает риск пожаров, объяснили власти Киева
Фото: EPA

В Киевской городской администрации призвали жителей города соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии. Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram 14 ноября.

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии", – сказано в сообщении.

Для защиты дома от пожара власти рекомендуют непременно запастись огнетушителем.

Также киевлян призвали соблюдать рекомендации, как обезопасить себя и свое жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим!" – говорится в сообщении КГГА.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева.

Теги: Киев, электричество, отключение света, безопасность
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