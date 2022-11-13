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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 14 ноября электроэнергию планируют отключать в девяти регионах – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" призвали украинцев сознательно потреблять электроэнергию
В "Укрэнерго" призвали украинцев сознательно потреблять электроэнергию
Фото: pixabay.com

В связи с повреждениями российскими оккупантами объектов энергосистемы Украины 14 ноября будут планово отключать электроэнергию в девяти регионах, проинформировала 13 ноября в Telegrаm компания "Укрэнерго".

"14 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в других областях Украины отключения сейчас не прогнозируются.

"Какие-либо ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – объяснили в "Укрэнерго".

Его представители призвали украинцев "сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".

На 13 ноября также планировались отключения электроэнергии в Киеве и восьми областях. Позже компания "Укрэнерго" обновила информацию, исключив из списка один регион.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, отключение света, украинцы, война России против Украины, ограничения, энергосистема
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