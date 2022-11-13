В Украине 14 ноября электроэнергию планируют отключать в девяти регионах – "Укрэнерго"

"14 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в других областях Украины отключения сейчас не прогнозируются.

"Какие-либо ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – объяснили в "Укрэнерго".

Его представители призвали украинцев "сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".

На 13 ноября также планировались отключения электроэнергии в Киеве и восьми областях. Позже компания "Укрэнерго" обновила информацию, исключив из списка один регион.