В Украине 14 ноября электроэнергию планируют отключать в девяти регионах – "Укрэнерго"

"14 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в других областях Украины отключения сейчас не прогнозируются.
"Какие-либо ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – объяснили в "Укрэнерго".
Его представители призвали украинцев "сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".
На 13 ноября также планировались отключения электроэнергии в Киеве и восьми областях. Позже компания "Укрэнерго" обновила информацию, исключив из списка один регион.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.
11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.