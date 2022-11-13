В Украине на 13 ноября отключения электроэнергии планируются в Киеве и восьми областях – "Укрэнерго"

"13 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования необходимо время", – объяснили в "Укрэнерго".

На 12 ноября планировались отключения электроэнергии в Киеве и семи областях.