В Украине на 13 ноября отключения электроэнергии планируются в Киеве и восьми областях – "Укрэнерго"

"13 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.
"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования необходимо время", – объяснили в "Укрэнерго".
На 12 ноября планировались отключения электроэнергии в Киеве и семи областях.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.
11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.