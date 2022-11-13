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В Украине на 13 ноября отключения электроэнергии планируются в Киеве и восьми областях – "Укрэнерго"

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Ремонтные бригады работают круглосуточно, отметили в "Укрэнерго"
Ремонтные бригады работают круглосуточно, отметили в "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com

В связи с повреждениями российскими оккупантами объектов энергосистемы Украины 13 ноября будут планово отключать электроэнергию в девяти регионах, проинформировала 12 ноября в Telegrаm компания "Укрэнерго".

"13 ноября с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования необходимо время", – объяснили в "Укрэнерго".

На 12 ноября планировались отключения электроэнергии в Киеве и семи областях.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, ремонт, отключение света, обстрелы, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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