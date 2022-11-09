В Киеве с начала месяца зафиксированы три взрыва туристических газовых баллонов – КГВА

"К счастью, погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.
В КГВА призвали жителей столицы быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.
"Следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора). Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от высоких температур", – отмечается в сообщении.
Также в КГВА напомнили, что для использования газовых горелок в помещении должна быть вентиляция.
Киевлянам приходится использовать газовые горелки и другое туристическое оборудование в связи с ежедневными отключениями электроэнергии.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения света.
В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.