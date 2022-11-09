В Киеве с начала месяца зафиксированы три взрыва туристических газовых баллонов – КГВА

В КГВА предупредили, что использовать газовые горелки следует только в помещениях с вентиляцией Фото: depositphotos.com

"К счастью, погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей столицы быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

"Следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора). Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от высоких температур", – отмечается в сообщении.

Также в КГВА напомнили, что для использования газовых горелок в помещении должна быть вентиляция.

Киевлянам приходится использовать газовые горелки и другое туристическое оборудование в связи с ежедневными отключениями электроэнергии.