ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Около 20 млн человек остались без света вечером 15 ноября из-за массированного ракетного удара оккупантов – Офис президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После ракетного обстрела оккупантами в Киеве и 17 областях Украины начались отключения света, отметил Тимошенко
После ракетного обстрела оккупантами в Киеве и 17 областях Украины начались отключения света, отметил Тимошенко
Фото: EPA

В результате массированного ракетного удара российских оккупантов по энергетическим объектам Украины 15 ноября более 7 млн абонентов остались без энергоснабжения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко, его цитирует пресс-центр ОПУ.

По словам Тимошенко, из-за обстрелов отключения электроэнергии были в Киеве и 17 областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

"В общей сложности сейчас отключены более 7 млн абонентов, это около 20 млн человек, – сказал Тимошенко вечером 15 ноября. – Но наши энергетики вместе с ГСЧС делают все для того, чтобы как можно быстрее подключить энергоснабжение там, где мы можем это сделать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, электроэнергия, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (113674)
2
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (99646)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (77836)
4
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (72520)
5
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (71960)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (60334)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (49938)
8
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (48677)
 
 
 
 