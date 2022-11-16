Около 20 млн человек остались без света вечером 15 ноября из-за массированного ракетного удара оккупантов – Офис президента

После ракетного обстрела оккупантами в Киеве и 17 областях Украины начались отключения света, отметил Тимошенко Фото: EPA

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко, его цитирует пресс-центр ОПУ.

По словам Тимошенко, из-за обстрелов отключения электроэнергии были в Киеве и 17 областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

"В общей сложности сейчас отключены более 7 млн абонентов, это около 20 млн человек, – сказал Тимошенко вечером 15 ноября. – Но наши энергетики вместе с ГСЧС делают все для того, чтобы как можно быстрее подключить энергоснабжение там, где мы можем это сделать".

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