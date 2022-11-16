"РФ уносит жизнь всюду, куда может дотянуться. Террор должен быть остановлен". Зеленский выразил соболезнования полякам после российского ракетного удара

"РФ уносит жизнь всюду, куда может дотянуться. Сегодня – Польша. Этот российский удар по коллективной безопасности в Евроатлантике – существенная эскалация. Погибли люди. Мои искренние соболезнования польским братьям и сестрам! Украина всегда будет вместе с вами. Террор РФ должен быть остановлен", – написал Зеленский.

РФ забирає життя всюди, куди може дотягнутися. Сьогодні * . Цей російський удар по колективній безпеці в євроатлантиці – суттєва ескалація. Загинули люди. Мої щирі співчуття * братам і сестрам! * завжди буде разом з вами. Терор РФ має бути зупинений. Солідарність – наша сила!

Контекст:

Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.

По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты сегодня обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что якобы их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы.

США "известно" об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши, информация проверяется, заявил 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности, и призвал действовать.