Эрдоган о падении ракеты в Польше: Не думаю, что это имеет отношение к России

Он призвал "уважать заявления России" и дождаться результатов расследования.

"Для нас важно, что Россия сказала: это дело не имеет к нам никакого отношения. Заявление [президента США Джо] Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение", – сказал Эрдоган.

По его словам, обвинять РФ было бы "провокацией, которой следует избегать".

"В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны", – добавил турецкий президент.

15 ноября Байден назвал маловероятной версию о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории России.

"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не расследуем", – сказал он после встречи с другими мировыми лидерами на Бали.