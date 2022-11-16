Эрдоган о падении ракеты в Польше: Не думаю, что это имеет отношение к России

Он призвал "уважать заявления России" и дождаться результатов расследования.
"Для нас важно, что Россия сказала: это дело не имеет к нам никакого отношения. Заявление [президента США Джо] Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение", – сказал Эрдоган.
По его словам, обвинять РФ было бы "провокацией, которой следует избегать".
"В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны", – добавил турецкий президент.
15 ноября Байден назвал маловероятной версию о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории России.
"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не расследуем", – сказал он после встречи с другими мировыми лидерами на Бали.
Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, было два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, однако, скорее всего, она была российской.