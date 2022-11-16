Байден считает маловероятным, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

После падения ракеты в Польше Байден, лидеры G7 и НАТО провели незапланированную встречу на Бали. На ней присутствовали сам Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, отмечает CNN.
Журналисты спросили у Байдена, не слишком ли рано говорить о том, была ли выпущена ракета с территории России.
"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не расследуем", – ответил президент.
Он добавил, что "маловероятно с учетом траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим".
Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, было два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны.
Люблинское воеводство граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали эти регионы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, однако, скорее всего, она была российской.