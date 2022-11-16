ГОРДОН
 
 
МИР

Байден считает маловероятным, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден сказал, что, судя по траектории, маловероятно, что ракета была выпущена из России
Байден сказал, что, судя по траектории, маловероятно, что ракета была выпущена из России
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации маловероятно, что ракета, упавшая в Польше 15 ноября и убившая двух мирных жителей, была выпущена с территории России. Об этом он заявил журналистам после встречи с другими мировыми лидерами на Бали, сообщает CNN.

После падения ракеты в Польше Байден, лидеры G7 и НАТО провели незапланированную встречу на Бали. На ней присутствовали сам Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, отмечает CNN.

Журналисты спросили у Байдена, не слишком ли рано говорить о том, была ли выпущена ракета с территории России.

"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не расследуем", – ответил президент.

Он добавил, что "маловероятно с учетом траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим".

Контекст:

Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, было два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты. 

В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101

Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше. 

После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур. 

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны.

Люблинское воеводство граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали эти регионы. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, однако, скорее всего, она была российской.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Джо Байден, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Педро Санчес, Шарль Мишель, Риши Сунак, Фумио Кисида, Олаф Шольц, Джорджа Мелони
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (123212)
2
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (110095)
3
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (98949)
4
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (98316)
5
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (82877)
6
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (82319)
7
32-летняя Дорофеева показала живот (74854)
8
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (66506)
 
 
 
 