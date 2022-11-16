Байден считает маловероятным, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

Байден сказал, что, судя по траектории, маловероятно, что ракета была выпущена из России Фото: EPA

После падения ракеты в Польше Байден, лидеры G7 и НАТО провели незапланированную встречу на Бали. На ней присутствовали сам Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, отмечает CNN.

Журналисты спросили у Байдена, не слишком ли рано говорить о том, была ли выпущена ракета с территории России.

"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не расследуем", – ответил президент.

Он добавил, что "маловероятно с учетом траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим".