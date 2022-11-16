Министр оборны Латвии: упавшие в Польше российские ракеты не активизируют 5-ю статью договора НАТО о коллективной обороне

По словам Калниньша, НАТО и польская сторона обязательно осудят Россию, однако, скорее всего, 5-я статья договора межу странами-участницами, которая предусматривает коллективную оборону, не сработает, а инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.

Министр обороны Пабрикс также признал, что на данный момент нет оснований для задействования 5-й статьи, однако может сработать 4-я статья договора, предполагающая совместные консультации, когда, по мнению любого из государств-членов, нарушена его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

При этом Пабрикс подчеркнул, что произошедшее – явное преступление.

"Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей – договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной обороны, в том числе на части территории Украины", – сказал он.