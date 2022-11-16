Министр оборны Латвии: упавшие в Польше российские ракеты не активизируют 5-ю статью договора НАТО о коллективной обороне

По словам Калниньша, НАТО и польская сторона обязательно осудят Россию, однако, скорее всего, 5-я статья договора межу странами-участницами, которая предусматривает коллективную оборону, не сработает, а инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.
Министр обороны Пабрикс также признал, что на данный момент нет оснований для задействования 5-й статьи, однако может сработать 4-я статья договора, предполагающая совместные консультации, когда, по мнению любого из государств-членов, нарушена его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.
При этом Пабрикс подчеркнул, что произошедшее – явное преступление.
"Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей – договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной обороны, в том числе на части территории Украины", – сказал он.
Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.
По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что якобы их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы.
США "известно" об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши, информация проверяется, заявил 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. При этом неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности, и призвал действовать.