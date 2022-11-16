В НАТО проходят срочные консультации из-за падения ракет на территории Польши

"Йенс Столтенберг председательствует на встрече Совета НАТО, чтобы обсудить вчерашние взрывы в Восточной Польше вблизи границы с Украиной", – написала она.

По словам Лунгеску, по итогам встречи генсек НАТО проведет пресс-конференцию. Она начнется около 13.30 по Киеву.

Как пишет PAP, президент Польши Анджей Дуда накануне заявлял, что посол Польши при НАТО Томаш Шатковский, вероятно, попросит союзников о начале консультаций на основании ст. 4 Североатлантического договора.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

К этому моменту рассматривается две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.