ГОРДОН
 
 
МИР

В НАТО проходят срочные консультации из-за падения ракет на территории Польши

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Союзники по НАТО обсуждают инцидент в Польше
Союзники по НАТО обсуждают инцидент в Польше
Фото: EPA

В штаб-квартире Североатлантического альянса 16 ноября проводится срочная встреча представителей стран – членов НАТО под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная падению ракет предположительно российского производства на территории Польши. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Столтенберга Оана Лунгеску.

"Йенс Столтенберг председательствует на встрече Совета НАТО, чтобы обсудить вчерашние взрывы в Восточной Польше вблизи границы с Украиной", – написала она.

По словам Лунгеску, по итогам встречи генсек НАТО проведет пресс-конференцию. Она начнется около 13.30 по Киеву.

Как пишет PAP, президент Польши Анджей Дуда накануне заявлял, что посол Польши при НАТО Томаш Шатковский, вероятно, попросит союзников о начале консультаций на основании ст. 4 Североатлантического договора.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

К этому моменту рассматривается две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, ПВО, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (124320)
2
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (112566)
3
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (110597)
4
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (106419)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (86689)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (85524)
7
32-летняя Дорофеева показала живот (76412)
8
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (68891)
 
 
 
 