"Все заверили меня в союзнической поддержке". После инцидента с ракетами Дуда поговорил по телефону со Столтенбергом, Байденом, Зеленским, Сунаком и Шольцем

Он рассказал, что Дуда вначале поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Przed chwil * odby * y si * konsultacje telefoniczne @prezydentpl @AndrzejDuda i Sekretarza Generalnego @nato @jensstoltenberg . Za chwil * briefing @JacekSiewiera i @PiotrMuller .— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022
Польская сторона не сообщила подробностей разговора. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера упомянул на брифинге, что польские власти анализируют, есть ли основания для запуска процедур по ст. 4 Североатлантического договора, сообщило Interia. В этой статье сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность или безопасность члена НАТО.
Столтенберг сообщил в Twitter, что выразил Дуде соболезнования по поводу гибели людей.
"НАТО следит за ситуацией, союзники проводят консультации. Важно, чтобы все факты были установлены", – написал генсек.
Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022
Затем у Дуды был разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил Кумох. Байден сейчас находится в Индонезии, где продолжается саммит "Большой двадцатки".
Trwa rozmowa prezydentów * @AndrzejDuda i @POTUS @JoeBiden .— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022
Байден написал в Twitter, что предложил Польше помощь в расследовании взрыва.
"Мы будем поддерживать тесный контакт, чтобы определить соответствующие следующие шаги", – пообещал президент США.
I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.— President Biden (@POTUS) November 16, 2022
We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD
После этого, как рассказал Кумох, президент Польши поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский сообщил в Twitter, что высказал Дуде соболезнования в связи с гибелью мирных жителей "от российского ракетного террора".
"Обменялись информацией, уточняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста", – написал он.
Говорив з Президентом * @AndrzejDuda. Висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Обмінялися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти. * , Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії – терориста.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022
После этого Дуда продолжил консультации с союзниками по НАТО, в частности, у него состоялся разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил Кумох.
Trwaj * konsultacje @prezydentpl z sojusznikami z @nato . Odbywa si * w * a * nie rozmowa mi * dzy prezydentem * @AndrzejDuda i premierem * @RishiSunak .— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022
W tej chwili odbywa si * rozmowa @prezydentpl * z @Bundeskanzler @OlafScholz * .— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022
"Я подтвердил солидарность Великобритании с Польшей и выразил соболезнования. Мы останемся в тесном контакте и продолжим координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", – написал в Twitter после разговора Сунак.
I have just spoken to Polish President @AndrzejDuda following reports of a missile strike in Poland.— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 15, 2022
I reiterated the UK’s solidarity with Poland and expressed condolences for the victims.
We will remain in close contact and continue to coordinate with our NATO allies.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил в Twitter после разговора Шольца и Дуды, что Германия в этой ситуации поддерживает Польшу – своего партнера по НАТО.
Der @Bundeskanzler hat eben mit dem polnischen Präsidenten Duda telefoniert und ihm sein Beileid ausgesprochen. Polen wird die Umstände des Vorfalls genau untersuchen,bei dem gestern Abend zwei Staatsbürger zu Tode gekommen sind. * steht eng an der Seite unseres NATO-Partners * .— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 15, 2022
После разговоров Дуда сказал журналистам, что, как заверил его Байден, все положения Североатлантического договора и обязательства в рамках Альянса остаются в силе.
"Президент Джо Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают. США вместе с нами стоят на страже безопасности Польши и всего Альянса", – цитирует Дуду его пресс-служба.
В Twitter президент Польши добавил, что слова поддержки получил от всех партнеров, с которыми разговаривал по телефону.
"Все лидеры, с которыми я говорил сегодня, заверили меня в союзнической поддержке, соблюдении всех положений, в том числе ст. 5 [Североатлантического договора]. Мы вместе обсудим этот вопрос", – отметил Дуда.
Prezydent @AndrzejDuda: Wszyscy przywódcy, z którymi dzi * rozmawia * em zapewniali mnie o sojuszniczym wsparciu, podtrzymaniu wszystkich postanowie * z art. 5 w * cznie. B * dziemy t * spraw * wspólnie rozpatrywali.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022
* @BBN_PL
Польша является членом НАТО с 1999 года. В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.
Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, біло два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны.
Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.
Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.