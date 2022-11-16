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"Все заверили меня в союзнической поддержке". После инцидента с ракетами Дуда поговорил по телефону со Столтенбергом, Байденом, Зеленским, Сунаком и Шольцем

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Дуда: Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают
Дуда: Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают
Фото: EPA

В ночь на 16 ноября, после инцидента с падением двух ракет в Люблинском воеводстве, президент Польши Анджей Дуда провел ряд телефонных разговоров с иностранными партнерами, сообщил в Twitter представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Он рассказал, что Дуда вначале поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Польская сторона не сообщила подробностей разговора. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера упомянул на брифинге, что польские власти анализируют, есть ли основания для запуска процедур по ст. 4 Североатлантического договора, сообщило InteriaВ этой статье сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность или безопасность члена НАТО. 

Столтенберг сообщил в Twitter, что выразил Дуде соболезнования по поводу гибели людей.

"НАТО следит за ситуацией, союзники проводят консультации. Важно, чтобы все факты были установлены", – написал генсек. 

Затем у Дуды был разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил Кумох. Байден сейчас находится в Индонезии, где продолжается саммит "Большой двадцатки". 

Байден написал в Twitter, что предложил Польше помощь в расследовании взрыва.

"Мы будем поддерживать тесный контакт, чтобы определить соответствующие следующие шаги", – пообещал президент США. 

После этого, как рассказал Кумох, президент Польши поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Зеленский сообщил в Twitter, что высказал Дуде соболезнования в связи с гибелью мирных жителей "от российского ракетного террора". 

"Обменялись информацией, уточняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста", – написал он. 

После этого Дуда продолжил консультации с союзниками по НАТО, в частности, у него состоялся разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил Кумох. 

"Я подтвердил солидарность Великобритании с Польшей и выразил соболезнования. Мы останемся в тесном контакте и продолжим координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", – написал в Twitter после разговора Сунак. 

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил в Twitter после разговора Шольца и Дуды, что Германия в этой ситуации поддерживает Польшу – своего партнера по НАТО. 

После разговоров Дуда сказал журналистам, что, как заверил его Байден, все положения Североатлантического договора и обязательства в рамках Альянса остаются в силе. 

"Президент Джо Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают. США вместе с нами стоят на страже безопасности Польши и всего Альянса", – цитирует Дуду его пресс-служба.

В Twitter президент Польши добавил, что слова поддержки получил от всех партнеров, с которыми разговаривал по телефону. 

"Все лидеры, с которыми я говорил сегодня, заверили меня в союзнической поддержке, соблюдении всех положений, в том числе ст. 5 [Североатлантического договора]. Мы вместе обсудим этот вопрос", – отметил Дуда. 

Польша является членом НАТО с 1999 года. В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.

Контекст:

Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, біло два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты. 

В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101

Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше. 

После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур. 

Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. 

Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.

Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Германия, Украина, НАТО, Польша, Великобритания, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Риши Сунак, Олаф Шольц, Штеффен Хебештрайт
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