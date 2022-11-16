"Все заверили меня в союзнической поддержке". После инцидента с ракетами Дуда поговорил по телефону со Столтенбергом, Байденом, Зеленским, Сунаком и Шольцем

Дуда: Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают Фото: EPA

Он рассказал, что Дуда вначале поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Польская сторона не сообщила подробностей разговора. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера упомянул на брифинге, что польские власти анализируют, есть ли основания для запуска процедур по ст. 4 Североатлантического договора, сообщило Interia. В этой статье сказано о необходимости провести консультации между странами блока в случае, если под угрозой оказалась территориальная целостность или безопасность члена НАТО.

Столтенберг сообщил в Twitter, что выразил Дуде соболезнования по поводу гибели людей.

"НАТО следит за ситуацией, союзники проводят консультации. Важно, чтобы все факты были установлены", – написал генсек.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

Затем у Дуды был разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил Кумох. Байден сейчас находится в Индонезии, где продолжается саммит "Большой двадцатки".

Байден написал в Twitter, что предложил Польше помощь в расследовании взрыва.

"Мы будем поддерживать тесный контакт, чтобы определить соответствующие следующие шаги", – пообещал президент США.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD — President Biden (@POTUS) November 16, 2022

После этого, как рассказал Кумох, президент Польши поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский сообщил в Twitter, что высказал Дуде соболезнования в связи с гибелью мирных жителей "от российского ракетного террора".

"Обменялись информацией, уточняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста", – написал он.

Говорив з Президентом * @AndrzejDuda. Висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Обмінялися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти. * , Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії – терориста. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

После этого Дуда продолжил консультации с союзниками по НАТО, в частности, у него состоялся разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил Кумох.

Trwaj * konsultacje @prezydentpl z sojusznikami z @nato . Odbywa si * w * a * nie rozmowa mi * dzy prezydentem * @AndrzejDuda i premierem * @RishiSunak . — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022

"Я подтвердил солидарность Великобритании с Польшей и выразил соболезнования. Мы останемся в тесном контакте и продолжим координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", – написал в Twitter после разговора Сунак.

I have just spoken to Polish President @AndrzejDuda following reports of a missile strike in Poland.



I reiterated the UK’s solidarity with Poland and expressed condolences for the victims.



We will remain in close contact and continue to coordinate with our NATO allies. — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 15, 2022

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил в Twitter после разговора Шольца и Дуды, что Германия в этой ситуации поддерживает Польшу – своего партнера по НАТО.

Der @Bundeskanzler hat eben mit dem polnischen Präsidenten Duda telefoniert und ihm sein Beileid ausgesprochen. Polen wird die Umstände des Vorfalls genau untersuchen,bei dem gestern Abend zwei Staatsbürger zu Tode gekommen sind. * steht eng an der Seite unseres NATO-Partners * . — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 15, 2022

После разговоров Дуда сказал журналистам, что, как заверил его Байден, все положения Североатлантического договора и обязательства в рамках Альянса остаются в силе.

"Президент Джо Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью нас поддерживают. США вместе с нами стоят на страже безопасности Польши и всего Альянса", – цитирует Дуду его пресс-служба.

В Twitter президент Польши добавил, что слова поддержки получил от всех партнеров, с которыми разговаривал по телефону.

"Все лидеры, с которыми я говорил сегодня, заверили меня в союзнической поддержке, соблюдении всех положений, в том числе ст. 5 [Североатлантического договора]. Мы вместе обсудим этот вопрос", – отметил Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda: Wszyscy przywódcy, z którymi dzi * rozmawia * em zapewniali mnie o sojuszniczym wsparciu, podtrzymaniu wszystkich postanowie * z art. 5 w * cznie. B * dziemy t * spraw * wspólnie rozpatrywali.



* @BBN_PL — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022

Польша является членом НАТО с 1999 года. В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается блоком как нападение на всех членов НАТО.