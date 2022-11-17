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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Одесскую область
Оккупанты обстреляли Одесскую область
Фото: EPA

Российские войска утром 17 ноября нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", – написал Марченко.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о взрывах в Днепре и работе ПВО в Киевской области.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Марченко, воздушная тревога
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