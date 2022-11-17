В Киевской области работает ПВО – глава ОВА

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте места прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", – написал он.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.