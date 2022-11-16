ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хотел бы верить, что это не синусоида". Зеленский рассказал об изменении отношений Украины и Германии

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Зеленский (на фото он с Шольцем): У нас были разные моменты в отношениях с Германией. Они меняются
Зеленский (на фото он с Шольцем): У нас были разные моменты в отношениях с Германией. Они меняются
Фото: ЕРА

Отношения Украины и Германии изменились в лучшую сторону, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября в ходе общения с журналистами в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский в контексте разговора об укреплении украинской системы ПВО рассказал, что предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T – результат помощи Шольца. 

"Это то, что он действительно помог. У нас были разные моменты в отношениях с Германией, с немецкой стороной. Они очень меняются. Я хотел бы верить, что это не синусоида, а постоянное направление наших отношений. Так же и с президентом [ФРГ Франком-Вальтером] Штайнмайером. Он тоже помог. Последняя наша встреча была важной, и потом он... многое сделал. Это я чувствую, политически, да", – добавил он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, ФРГ, ПВО, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
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