Германия предложила Польше помочь патрулировать ее воздушное пространство

Германия предлагает усилить патрулирование немецкими истребителями Eurofighter. Это может произойти уже с 17 ноября, заявил Тильс.
По его словам, полеты будут осуществляться с авиабаз Германии, поэтому нет необходимости перебазировать самолеты в Польшу. Патрулирование будет происходит в "конкретных воздушных пространствах", которые будут "согласованы с польской стороной", добавил Тильс.
Он отметил, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт постарается сегодня обсудить предложение со своим польским коллегой.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в пяти километрах от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
16 ноября Дуда подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия, а генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи представителей стран Альянса заявил, что причиной взрыва в Польше стала украинская ракета противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете.