Германия предложила Польше помочь патрулировать ее воздушное пространство

Германия предлагает усилить патрулирование немецкими истребителями Eurofighter. Это может произойти уже с 17 ноября, заявил Тильс.

По его словам, полеты будут осуществляться с авиабаз Германии, поэтому нет необходимости перебазировать самолеты в Польшу. Патрулирование будет происходит в "конкретных воздушных пространствах", которые будут "согласованы с польской стороной", добавил Тильс.

Он отметил, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт постарается сегодня обсудить предложение со своим польским коллегой.