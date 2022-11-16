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Ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия – Дуда

Дуда подчеркнул, что ракета, вероятно, выпущенная украинскими силами ПВО, упала на территории Польши из-за российского нападения на Украину
Дуда подчеркнул, что ракета, вероятно, выпущенная украинскими силами ПВО, упала на территории Польши из-за российского нападения на Украину
Фото: EPA

На данный момент ничто не указывает на умышленную атаку против Польши. Как сообщает агентство PAP, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам сегодняшнего заседания Бюро национальной безопасности, посвященного вчерашнему взрыву в Люблинском воеводстве у границы с Украиной.

"На территории Польши, скорее всего, упала ракета С-300 российского производства 70-х годов. У нас нет доказательств, что она была выпущена Россией. Существует высокая вероятность, что это была ракета украинских [сил] обороны", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что ракета упала в Польше на фоне массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.

“Украина оборонялась – что очевидно и понятно, – запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с этим мы столкнулись с очень серьезным инцидентом, вызванным российской стороной, как и вся война в целом. Поэтому вину за вчерашний инцидент в полной мере несет российская сторона“, – добавил президент.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава вероятно не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября в штаб-квартире НАТО проходит встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная инциденту.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, ПВО, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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