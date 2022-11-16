Ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия – Дуда

"На территории Польши, скорее всего, упала ракета С-300 российского производства 70-х годов. У нас нет доказательств, что она была выпущена Россией. Существует высокая вероятность, что это была ракета украинских [сил] обороны", – заявил Дуда.
Он подчеркнул, что ракета упала в Польше на фоне массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.
“Украина оборонялась – что очевидно и понятно, – запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с этим мы столкнулись с очень серьезным инцидентом, вызванным российской стороной, как и вся война в целом. Поэтому вину за вчерашний инцидент в полной мере несет российская сторона“, – добавил президент.
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава вероятно не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.
Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
16 ноября в штаб-квартире НАТО проходит встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная инциденту.