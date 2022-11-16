Ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия – Дуда

"На территории Польши, скорее всего, упала ракета С-300 российского производства 70-х годов. У нас нет доказательств, что она была выпущена Россией. Существует высокая вероятность, что это была ракета украинских [сил] обороны", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что ракета упала в Польше на фоне массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.

“Украина оборонялась – что очевидно и понятно, – запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с этим мы столкнулись с очень серьезным инцидентом, вызванным российской стороной, как и вся война в целом. Поэтому вину за вчерашний инцидент в полной мере несет российская сторона“, – добавил президент.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава вероятно не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".