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Столтенберг о взрыве в Польше: Предварительно, это была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской. Вся ответственность лежит на России

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Столтенберг подчеркнул, что расследование продолжается и необходимо дождаться его результатов
Столтенберг подчеркнул, что расследование продолжается и необходимо дождаться его результатов
Фото: ЕРА

По предварительным данным, причиной взрыва в Польше стала украинская ракета противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 16 ноября на брифинге, который транслировался на странице пресс-секретаря Альянса Оаны Лунджеску в Twitter.

Столтенберг подчеркнул, что расследование продолжается и необходимо дождаться его результатов.

"Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины", – отметил генсек НАТО.

Брифинг Столтенберг провел после экстренного заседания представителей стран – членов Альянса.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в пяти километрах от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября Дуда подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, ПВО, война России против Украины
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