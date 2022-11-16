Столтенберг о взрыве в Польше: Предварительно, это была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской. Вся ответственность лежит на России

Столтенберг подчеркнул, что расследование продолжается и необходимо дождаться его результатов.
"Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины", – отметил генсек НАТО.
Брифинг Столтенберг провел после экстренного заседания представителей стран – членов Альянса.
* LIVE * * * Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference after the meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland. https://t.co/l4yVwj9KE2— Oana Lungescu (@NATOpress) November 16, 2022
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в пяти километрах от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
16 ноября Дуда подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.