Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2022
 
Новости

"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тополя: Делаем свое планомерно уничтожаем оккупантов
Тополя: Делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов
Фото: Тарас Тополя / Facebook

Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 ноября на своей странице в Facebook отреагировал на упавшую ракету в Польше.

"От ракетной атаки россиян погибли мирные граждане Польши. Прилетело впервые на польскую территорию. Искренне сочувствую семьям погибших. Несколько напоминаний всем: Россия – государство-террорист. НАТО не впишется. Пятая статья коллективного договора – забудьте. И не обольщайтесь иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов", – написал он.

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/pfbid0ShDrPsaD16kbw67THVdrTHWFzot2rcwV9GWwKHiuDHUWBzPB6B82y7oo9aX31KnNl

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в пяти километрах от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября в штаб-квартире НАТО проходит встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная инциденту.

Теги: Украина, НАТО, Польша, война России против Украины, Тарас Тополя
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
"Новые нефтяные скважины – смертный приговор". Экоактивисты в Австрии облили черной краской картину Климта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 