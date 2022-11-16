"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету

"От ракетной атаки россиян погибли мирные граждане Польши. Прилетело впервые на польскую территорию. Искренне сочувствую семьям погибших. Несколько напоминаний всем: Россия – государство-террорист. НАТО не впишется. Пятая статья коллективного договора – забудьте. И не обольщайтесь иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов", – написал он.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в пяти километрах от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября в штаб-квартире НАТО проходит встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная инциденту.