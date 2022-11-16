Шольц о взрыве в Польше: Это произошло из-за агрессии России против Украины

"Страшный удар ракеты в Польше должен быть тщательно расследован. Хорошо, что члены НАТО собираются сделать это быстро", – написал канцлер.

Он отметил, что нельзя делать досрочных выводов.

"Очевидно одно: ничего этого не произошло бы без агрессивной войны России против Украины", – подчеркнул Шольц.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в 5 км от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибли два человека. По данным СМИ, на территории села упали две ракеты.

Изначально рассматривались две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября в штаб-квартире НАТО проходит встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга, посвященная инциденту.

В этот же день Дуда заявил, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.