Столтенберг: Союзники по НАТО выразили Польше глубокие соболезнования из-за взрыва и намерены продолжать поддержку Украины

Столтенберг отметил, что партнеры Варшавы по Альянсу выразили ей свою солидарность.
Помимо этого, по словам генсека НАТО, члены Альянса намерены продолжать поддержку Украины, а также подтвердили ее право на оборону.
"Россия должна остановить эту бессмысленную войну", – резюмировал Столтенберг.
* LIVE * * * Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference after the meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland. https://t.co/l4yVwj9KE2— Oana Lungescu (@NATOpress) November 16, 2022
По предварительной информации, озвученной генсеком НАТО, причиной взрыва в Польше была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской. При этом он подчеркнул, что вся ответственность за произошедшее лежит на России.
Также Столтенберг добавил, что нет никаких признаков того, что Россия готовит военные действия против НАТО.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в пяти километрах от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
16 ноября Дуда подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.