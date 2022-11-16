Столтенберг: Союзники по НАТО выразили Польше глубокие соболезнования из-за взрыва и намерены продолжать поддержку Украины

Столтенберг отметил, что партнеры Варшавы по Альянсу выразили ей свою солидарность.

Помимо этого, по словам генсека НАТО, члены Альянса намерены продолжать поддержку Украины, а также подтвердили ее право на оборону.

"Россия должна остановить эту бессмысленную войну", – резюмировал Столтенберг.

* LIVE * * * Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference after the meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland. https://t.co/l4yVwj9KE2 — Oana Lungescu (@NATOpress) November 16, 2022

По предварительной информации, озвученной генсеком НАТО, причиной взрыва в Польше была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской. При этом он подчеркнул, что вся ответственность за произошедшее лежит на России.

Также Столтенберг добавил, что нет никаких признаков того, что Россия готовит военные действия против НАТО.