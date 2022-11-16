Столтенберг о взрыве в Польше: Нет никаких признаков того, что Россия готовит военные действия против НАТО

Столтенберг: Мы не видим признаков того, что это был результат преднамеренной атаки Фото: ЕРА

По словам Столтенберга, посол Польши на экстренном заседании представителей стран – членов НАТО проинформировал союзников, что вчерашние взрывы произошли, когда РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине.

"Но мы не видим признаков того, что это был результат преднамеренной атаки. И нет никаких признаков того, что Россия готовит военные действия против НАТО", – отметил Столтенберг.

* LIVE * * * Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference after the meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland. https://t.co/l4yVwj9KE2 — Oana Lungescu (@NATOpress) November 16, 2022

По предварительной информации, озвученной генсеком НАТО, причиной взрыва в Польше была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской. При этом он подчеркнул, что вся ответственность за произошедшее лежит на России.