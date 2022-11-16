Зеленский провел заседание ставки по инциденту с ракетой в Польше. Украина просит доступ к месту взрыва – Данилов

Данилов: Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем Фото: rnbo.gov.ua

По словам Данилова, ситуацию рассмотрели всесторонне.

"Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина остается открытой "для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных".

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем расширения действенного воздушного щита над территорией Украины", – резюмировал Данилов.