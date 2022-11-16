Зеленский провел заседание ставки по инциденту с ракетой в Польше. Украина просит доступ к месту взрыва – Данилов

По словам Данилова, ситуацию рассмотрели всесторонне.
"Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", – заявил Данилов.
Он подчеркнул, что Украина остается открытой "для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных".
"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем расширения действенного воздушного щита над территорией Украины", – резюмировал Данилов.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября.
"Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины", – подчеркнул генсек НАТО.