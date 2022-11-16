Шмыгаль поговорил с премьером Польши Моравецким

Моравецкий сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора Фото: EPA

Шмыгаль проинформировал Моравецкого, что Россия провела массированную ракетную атаку на Украину, использовав около 80 ракет, многие из них ударили по приграничным с Польшей областям, написал Мюллер.

Premier @MorawieckiM rozmawia * z @Denys_Shmyhal. Premier Ukrainy poinformowa * , * e:

* Rosja przeprowadzi * a wczoraj zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy,

* Rosja u * y * a oko * o 80 rakiet,

* wiele z nich uderzy * o w obwody granicz * ce z Polsk * . — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 16, 2022

После встречи с президентом страны Анджеем Дудой Моравецкий сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы для одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".

Дуда в свою очередь заявил: вину за то, что на территорию Польши упали две ракеты, в полной мере несет Россия.