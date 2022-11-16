Шмыгаль поговорил с премьером Польши Моравецким

Шмыгаль проинформировал Моравецкого, что Россия провела массированную ракетную атаку на Украину, использовав около 80 ракет, многие из них ударили по приграничным с Польшей областям, написал Мюллер.
Premier @MorawieckiM rozmawia * z @Denys_Shmyhal. Premier Ukrainy poinformowa * , * e:— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 16, 2022
* Rosja przeprowadzi * a wczoraj zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy,
* Rosja u * y * a oko * o 80 rakiet,
* wiele z nich uderzy * o w obwody granicz * ce z Polsk * .
После встречи с президентом страны Анджеем Дудой Моравецкий сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы для одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".
Дуда в свою очередь заявил: вину за то, что на территорию Польши упали две ракеты, в полной мере несет Россия.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в 5 км от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи представителей стран Альянса заявил, что причиной взрыва в Польше стала украинская ракета противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете.