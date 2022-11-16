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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия выделила Украине €1 млн для возобновления энергетической инфраструктуры

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16 ноября по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно аварийные отключения
16 ноября по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Германии выделило €1 млн для Украины после атак России по критической инфраструктуре 15 ноября. Об этом сообщило посольство Германии в Украине в Twitter 16 ноября.

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет €1 млн в качестве неотложной помощи, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", – говорится в сообщении посольства.

Атаки РФ по критическим объектам Украины 15 ноября были самыми масштабными с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетик Украины Герман Галущенко.

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.

Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. Под ударом оказался, в частности, Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе).

Как уточнили в ГСЧС, в результате ракетной атаки оккупантов на столицу обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Также осколки упали на заброшенные дома в Оболонском районе Киева.

Теги: Россия, Германия, Украина, энергетика, авария, Укрэнерго, помощь, электроэнергия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко
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