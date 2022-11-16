Германия выделила Украине €1 млн для возобновления энергетической инфраструктуры

16 ноября по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения Фото: depositphotos.com

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет €1 млн в качестве неотложной помощи, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", – говорится в сообщении посольства.

У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру * Федеральне міністерство закордонних справ * виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України. #StandWithUkraine @Ener_Community @GermanDiplo https://t.co/Kz7EGJV11X pic.twitter.com/ZLNDWYifvQ — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 16, 2022

Атаки РФ по критическим объектам Украины 15 ноября были самыми масштабными с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетик Украины Герман Галущенко.

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.

Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.