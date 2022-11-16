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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" вводит ограничение потребления электроэнергии по всей Украине

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В Украине продолжатся аварийные отключения электроэнергии
В Украине продолжатся аварийные отключения электроэнергии
Фото: EPA

16 ноября по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.

"Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", – сказано в сообщении.

Украинцев попросили быть готовыми к увеличению времени ограничения электроснабжения. В компании советуют набрать необходимый запас воды, заранее зарядить пауэрбанки и другие устройства.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – заявили в "Укрэнерго".

Контекст:

15 ноября россияне осуществили очередную массированную атаку по Украине. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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