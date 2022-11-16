"Укрэнерго" вводит ограничение потребления электроэнергии по всей Украине

"Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", – сказано в сообщении.

Украинцев попросили быть готовыми к увеличению времени ограничения электроснабжения. В компании советуют набрать необходимый запас воды, заранее зарядить пауэрбанки и другие устройства.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – заявили в "Укрэнерго".