Из-за обстрела Украины прекратилась подача российской нефти в Венгрию. Орбан созвал Совет обороны

Венгерская компания утверждает, что у нее есть запасы нефти Фото: ЕРА

Собеседники журналистов утверждают, что проблемы возникли у насоса в районе границы Украины с Беларусью – одна из ракет, выпущенных Россией по Украине, попала в трансформаторную подстанцию, отвечающую за питание насоса для "Дружбы". Из-за этого подача сырья по нефтепроводу остановлена.

Позже Index подтвердило такую информацию и в компании MOL, отвечающей за поставки нефти в Венгрию.

В MOL заявили, что оперативных резервов компании и стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения непрерывной работы единственного в стране нефтеперерабатывающего завода Szazhalombatta "до тех пор, пока проблема не будет устранена".

В связи с произошедшим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет обороны страны, о чем уведомил в Fаcebook.

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).