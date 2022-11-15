Из-за обстрела Украины прекратилась подача российской нефти в Венгрию. Орбан созвал Совет обороны

Собеседники журналистов утверждают, что проблемы возникли у насоса в районе границы Украины с Беларусью – одна из ракет, выпущенных Россией по Украине, попала в трансформаторную подстанцию, отвечающую за питание насоса для "Дружбы". Из-за этого подача сырья по нефтепроводу остановлена.
Позже Index подтвердило такую информацию и в компании MOL, отвечающей за поставки нефти в Венгрию.
В MOL заявили, что оперативных резервов компании и стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения непрерывной работы единственного в стране нефтеперерабатывающего завода Szazhalombatta "до тех пор, пока проблема не будет устранена".
В связи с произошедшим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет обороны страны, о чем уведомил в Fаcebook.
Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
15 ноября российские войска провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Известно об одном погибшем в Киеве и одном раненом во Львове.
Атаки также были по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбили средства ПВО.
После обстрелов в Украине начались массовые отключения электричества, проблемы с энергоснабжением возникли и в Молдове.
В частности, руководство Харьковской области предупредило, что электричество в регионе могут не включить до утра.