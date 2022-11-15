"Укрэнерго" о ракетах из РФ: Атака была с циничным расчетом в начале пикового потребления электроэнергии

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики уже восстанавливают попавшие под обстрел объекты Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

"Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму. Атака осуществлена с циничным расчетом – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой", – сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что "энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить снабжение".

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю. [...] Главная задача "Укрэнерго" на эту минуту – сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого применяются аварийные отключения. Если мы вводим отключение – значит, система все еще управляема. От чего мы защищаем всех? От коллапса энергосистемы, на который надеется враг", – объяснил он.

Кудрицкий подчеркнул, что "по понятным причинам" не расскажет о деталях разрушений.

"Нет ни одной страны в мире, которая могла бы подготовиться к ракетным атакам на энергосистему такого масштаба. Мне постоянно об этом говорят зарубежные коллеги. Мы устоим, найдем пути подать электроэнергию, мы будем работать всю ночь и все следующие дни. Мало приятного в том, чтобы быть главной целью ракетного запаса страны-террориста, но им нас не сломить", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)