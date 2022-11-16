Россия могла спровоцировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Украину и Польшу – Моравецкий

Видео заседания транслировала пресс-служба президента Польши Анджея Дуды в Twitter.
В то же время Моравецкий не исключает, что это могла быть провокация с российской стороны. Он подчеркнул, что РФ "может использовать пропаганду".
"Россия, которая быстро отступала из Херсона, могла желать сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину”, – заявил Моравецкий.
Он также сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы для одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".
#Na * ywo Wyst * pienie Prezydenta RP otwieraj * ce posiedzenie Rady Bezpiecze * stwa Narodowego * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/WlPb75e9ig— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 16, 2022
Днем 15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.