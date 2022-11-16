Россия могла спровоцировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Украину и Польшу – Моравецкий

Моравецкий сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора Фото: EPA

Видео заседания транслировала пресс-служба президента Польши Анджея Дуды в Twitter.

В то же время Моравецкий не исключает, что это могла быть провокация с российской стороны. Он подчеркнул, что РФ "может использовать пропаганду".

"Россия, которая быстро отступала из Херсона, могла желать сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину”, – заявил Моравецкий.

Он также сообщил, что Варшава, вероятно, не будет настаивать на активации ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации стран – членов НАТО в случае угрозы для одной из них, однако "этот инструмент всегда под рукой".