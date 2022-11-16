Причиной взрыва в Польше могла стать работа украинской ПВО – Пентагон

Выступление министра Пентагон транслировал в YouTube.
Именно работа украинской ПВО могла стала причиной взрыва в Польше 15 ноября. По его словам, НАТО сейчас рассматривает эту версию.
Глава американского минобороны подчеркнул, что США будут работать с Варшавой, чтобы собрать больше информации о взрыве, и точные источники трагедии пока не установлены.
О том, что украинские военные пытались перехватить российскую ракету во время массированной атаки рядом с местом трагедии в Польше, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США. Эту информацию Белому дому предоставила сама Украина, отмечает телеканал.
"Пока нет ясности, стала ли причиной взрыва в Польше именно украинская ПВО, но эта информация послужила основой для текущей оценки удара в США", – говорится в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден сообщил лидерам G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО. Об этом 16 ноября сообщило Reuters, ссылаясь на свои источники в Альянсе.
Днем 15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.