Причиной взрыва в Польше могла стать работа украинской ПВО – Пентагон

Выступление министра Пентагон транслировал в YouTube.

Именно работа украинской ПВО могла стала причиной взрыва в Польше 15 ноября. По его словам, НАТО сейчас рассматривает эту версию.

Глава американского минобороны подчеркнул, что США будут работать с Варшавой, чтобы собрать больше информации о взрыве, и точные источники трагедии пока не установлены.

О том, что украинские военные пытались перехватить российскую ракету во время массированной атаки рядом с местом трагедии в Польше, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США. Эту информацию Белому дому предоставила сама Украина, отмечает телеканал.

"Пока нет ясности, стала ли причиной взрыва в Польше именно украинская ПВО, но эта информация послужила основой для текущей оценки удара в США", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден сообщил лидерам G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО. Об этом 16 ноября сообщило Reuters, ссылаясь на свои источники в Альянсе.