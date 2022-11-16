Предположение, что в Польше упала украинская ракета, не меняет сути: ответственность на России – премьер Италии

Она отметила, что "если предположить, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, это не меняет сути дела: ответственность за случившееся полностью лежит на России".

Италия вместе с союзниками осуждает ракетные удары РФ, подчеркнула Мелони.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.