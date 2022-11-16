Война России против Украины самая жестокая из всех возможных – президент Финляндии

Все обстоятельства, связанные с падением ракеты в Польше, должны быть тщательно расследованы, отметил Нийнисте Фото: EPA

Он считает, что война России против Украины "самая жестокая из всех возможных". Нийнисте подчеркнул, это не борьба с солдатами, а борьба с гражданским населением. Он отметил, что РФ разрушила в Украине столько инфраструктуры, что украинцам "трудно выживать".

По словам Нийнисте, все обстоятельства, связанные с падением ракеты в Польше, должны быть тщательно расследованы. В то же время он высоко оценил то, что большинство людей "с холодной головой" оценили происхождение ракеты.