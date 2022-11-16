Война России против Украины самая жестокая из всех возможных – президент Финляндии

Он считает, что война России против Украины "самая жестокая из всех возможных". Нийнисте подчеркнул, это не борьба с солдатами, а борьба с гражданским населением. Он отметил, что РФ разрушила в Украине столько инфраструктуры, что украинцам "трудно выживать".
По словам Нийнисте, все обстоятельства, связанные с падением ракеты в Польше, должны быть тщательно расследованы. В то же время он высоко оценил то, что большинство людей "с холодной головой" оценили происхождение ракеты.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в 5 км от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи представителей стран Альянса 16 ноября заявил, что причиной взрыва в Польше стала украинская ракета противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете.