Орбан прокомментировал прилеты ракет в Польшу

"Нам нужно спокойное и тщательное расследование взрывов в [польском селе] Переводов [Люблинского воеводства]. Одно можно сказать точно: Венгрия твердо стоит на стороне Польши. Я выразил свою полную поддержку премьер-министру Матеушу Моравецкому вчера вечером", – написал Орбан.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства (в пяти километрах от границы с Украиной) прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября Дуда подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия, а генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи представителей стран Альянса заявил, что причиной взрыва в Польше стала украинская ракета противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете.