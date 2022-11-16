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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ставки верховного главнокомандующего приняли решения, касающиеся дальнейшей деоккупации территории Украины – ОП

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Зеленский собирал ставку сегодня утром
Зеленский собирал ставку сегодня утром
Фото: president.gov.ua

16 ноября на заседании ставки верховного главнокомандующего – президента Украины Владимира Зеленского – рассмотрели ряд вопросов, в том числе проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, а также обсудили ход ликвидации последствий этих атак.

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказывал, что заседание прошло сегодня утром, одним из вопросов был инцидент с ракетой, произошедший в Польше во время массированного ракетного удара РФ по Украине 15 ноября. 

В ОП сообщили, что также на заседании говорили об усилении защиты объектов критической инфраструктуры и повышении эффективности работы украинской ПВО.

"Кроме того, члены ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода", – добавили авторы релиза. 

В заседании, кроме Зеленского и Данилова, приняли участие глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, министры иностранных и внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба и Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов. 

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 11 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, ПВО, Алексей Резников, Александр Литвиненко, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Денис Монастырский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Александр Кубраков, Кирилл Буданов, Александр Сырский, деоккупация
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