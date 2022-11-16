На заседании ставки верховного главнокомандующего приняли решения, касающиеся дальнейшей деоккупации территории Украины – ОП

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказывал, что заседание прошло сегодня утром, одним из вопросов был инцидент с ракетой, произошедший в Польше во время массированного ракетного удара РФ по Украине 15 ноября.

В ОП сообщили, что также на заседании говорили об усилении защиты объектов критической инфраструктуры и повышении эффективности работы украинской ПВО.

"Кроме того, члены ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода", – добавили авторы релиза.

В заседании, кроме Зеленского и Данилова, приняли участие глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, министры иностранных и внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба и Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.