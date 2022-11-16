Зеленский: Украину интересуют израильские системы ПВО. Нетаньяху заверил, что разберется с этим вопросом

Зеленский рассказал, что у него был предметный разговор с Нетаньяху (на фото) Фото: EPA

Об этом 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube на канале "Рада", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас появился или вернулся контакт с новым-старым премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху. У нас был предметный разговор. Список "предметностей" предоставила наша сторона… Он знает, мы передали все нюансы, связанные с air defence [ПВО]. Это номер один. И он заверил меня в том, что разберется с этим вопросом насколько это возможно быстро, подумает, где он реально может нам помочь, и вернется с ответом", – рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, все детали израильская сторона "в который раз" получила от Украины – "что нам реально нужно, где они могут нам помочь".

"И даже в том, что у них есть "особые отношения" с РФ, нас не интересует от страны Израиль... оружие, которым мы можем атаковать врагов. Нас интересовали системы защиты", – резюмировал президент.

Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху, чья партия "Ликуд" победила на парламентских выборах в Израиле, 7 ноября. В ходе беседы глава государства пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство.

"Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении 7 ноября.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.