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Зеленский: Украину интересуют израильские системы ПВО. Нетаньяху заверил, что разберется с этим вопросом

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Зеленский рассказал, что у него был предметный разговор с Нетаньяху (на фото)
Зеленский рассказал, что у него был предметный разговор с Нетаньяху (на фото)
Фото: EPA

Украина заинтересована в израильских системах противовоздушной обороны.

Об этом 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube на канале "Рада", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас появился или вернулся контакт с новым-старым премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху. У нас был предметный разговор. Список "предметностей" предоставила наша сторона… Он знает, мы передали все нюансы, связанные с air defence [ПВО]. Это номер один. И он заверил меня в том, что разберется с этим вопросом насколько это возможно быстро, подумает, где он реально может нам помочь, и вернется с ответом", – рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, все детали израильская сторона "в который раз" получила от Украины – "что нам реально нужно, где они могут нам помочь".

"И даже в том, что у них есть "особые отношения" с РФ, нас не интересует от страны Израиль... оружие, которым мы можем атаковать врагов. Нас интересовали системы защиты", – резюмировал президент.

Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху, чья партия "Ликуд" победила на парламентских выборах в Израиле, 7 ноября. В ходе беседы глава государства пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство.

"Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении 7 ноября.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.

Контекст:

В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Украине израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Через несколько дней он заявил, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.

Теги: Украина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, премьер-министр
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