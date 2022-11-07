"Думаю, всем понятны акценты". Зеленский поговорил с Нетаньяху

Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах. На фото они в Киеве во время визита Нетаньяху в Украину в 2019 году Фото: ЕРА

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном в Telegram.

"Только что говорил с Биньямином Нетаньяху, лидером блока, победившего на выборах в Израиле. Поздравил его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами. Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал он.

В Twitter Зеленский добавил, что также пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство.

"Выразил надежду, что уровень взаимодействия Украины и Израиля будет соответствовать вызовам безопасности, которые стоят перед нашими государствами", – подчеркнул он.

Провів телефонну розмову з @netanyahu. Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду. Висловив сподівання, що рівень * - * взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2022