"Думаю, всем понятны акценты". Зеленский поговорил с Нетаньяху

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном в Telegram.
"Только что говорил с Биньямином Нетаньяху, лидером блока, победившего на выборах в Израиле. Поздравил его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами. Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал он.
В Twitter Зеленский добавил, что также пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство.
"Выразил надежду, что уровень взаимодействия Украины и Израиля будет соответствовать вызовам безопасности, которые стоят перед нашими государствами", – подчеркнул он.
Провів телефонну розмову з @netanyahu. Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду. Висловив сподівання, що рівень * - * взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2022
Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.
Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Нетаньяху, не продержалось и полутора года. Как пишет "Российская служба BBC", формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства не смогли договориться. Кроме того, нынешнее правительство не оставляет после себя "никаких значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене", пишет СМИ.
В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Через несколько дней он заявил, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.