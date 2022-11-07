ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Думаю, всем понятны акценты". Зеленский поговорил с Нетаньяху

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах. На фото они в Киеве во время визита Нетаньяху в Украину в 2019 году
Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах. На фото они в Киеве во время визита Нетаньяху в Украину в 2019 году
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября провел разговор с экс-премьер-министром Израиля Биньямином Нетаняху, чья партия "Ликуд" победила на парламентских выборах.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном в Telegram. 

"Только что говорил с Биньямином Нетаньяху, лидером блока, победившего на выборах в Израиле. Поздравил его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами. Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал он. 

В Twitter Зеленский добавил, что также пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство. 

"Выразил надежду, что уровень взаимодействия Украины и Израиля будет соответствовать вызовам безопасности, которые стоят перед нашими государствами", – подчеркнул он. 

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.

Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Нетаньяху, не продержалось и полутора года. Как пишет "Российская служба BBC", формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства не смогли договориться. Кроме того, нынешнее правительство не оставляет после себя "никаких значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене", пишет СМИ.

В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Через несколько дней он заявил, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, правительство, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, партия Ликуд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Очень больно, когда любимый мужчина предает". Grosu после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Очень больно, когда любимый мужчина предает". Grosu после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (139611)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (127285)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (62878)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (57045)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (47648)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (40788)
7
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (38596)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (34619)
 
 
 
 