"Ожидаем новой страницы в сотрудничестве стран". Зеленский поздравил Нетаньяху с победой его партии на выборах

"Поздравляю Биньямина Нетаньяху победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Украина и Израиль имеют общие ценности и вызовы, для которых сейчас нужно действенное сотрудничество. Ожидаем, что с новым правительством Израиля мы откроем новую страницу в сотрудничестве во благо наших дружественных народов!" – заявил Зеленский.

Вітаю @netanyahu з перемогою на виборах. Завжди важливо бачити справжню демократію в дії. * та * мають спільні цінності та виклики, які нині потребують дієвої співпраці. Очікуємо, що з новим * урядом ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів!

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.

Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Нетаньяху, не продержалось и полутора года. Как пишет "Российская служба BBC", формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства не смогли договориться. Кроме того, нынешнее правительство не оставляет после себя "никаких значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене", пишет СМИ.

В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

На выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. Нынешний премьер Израиля Яир Лапид поздравил Нетаньяху с победой еще до объявления окончательных результатов голосования.