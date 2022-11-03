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На выборах в Израиле победила партия Нетаньяху, он снова может возглавить правительство

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Нетаньяху уже возглавлял правительство Израиля
Нетаньяху уже возглавлял правительство Израиля
Фото: EPA

На выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" бывшего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом 3 ноября объявил глава ЦИК Орли Адас, информирует NEWSru.co.il.

"Ликуд" получила 32 мандата из 120 и получила право создать коалицию и сформировать правительство. Его может возглавить Нетаньяху.

Нынешний премьер Израиля Яир Лапид поздравил Нетаньяху с победой еще до объявления окончательных результатов голосования. Партия "Еш Атид" Лапида получила поддержку для представительства в Кнессете 24 депутатов.

Всего в парламент прошли 10 партий.

Скриншрт: jpost.com
Скриншрт: jpost.com

Явка на выборах в Израиле составила 70,6% от граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года, отмечает издание.

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца.

Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Нетаньяху, не продержалось и полутора года. Как пишет "Российская служба BBC", формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства не смогли договориться. Кроме того, нынешнее правительство не оставляет после себя "никаких значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене", пишет СМИ.

В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, выборы, ЦИК, депутаты, правительство, Биньямин Нетаньяху, коалиция, парламент, партия Ликуд, голосование, премьер-министр, Кнессет, Яир Лапид, явка
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