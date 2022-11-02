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Партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент Израиля. Он против того, чтобы передавать оружие Украине

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Партия Нетаньяху должна получить 65 мест в 120-местном Кнессете
Партия Нетаньяху должна получить 65 мест в 120-местном Кнессете
Фото: EPA

В Израиле партия "Ликуд" во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху побеждает на выборах в однопалатный парламент Кнессет. Об этом сообщает агентство Anadolu по результатам подсчета 97% голосов.

Явка избирателей составила 66,3%: 4,5 млн человек воспользовались своим правом голоса, отметило агентство, добавив, что это самая высокая явка с 1999 года. 

По предварительным результатам, сила Нетаньяху должна получить 65 мест в 120-местном Кнессете, пишет The Times of Israel. В то же время издание отметило, результаты еще могут изменятся, поскольку еще не подсчитали голоса так называемых бюллетеней в двойных конвертах, которые вбрасывали сотрудники силовых структур, заключенные, люди с инвалидностью, дипломаты, работающие за границей.

Как пишет The Times of Israel, новая коалиция парламента Израиля будет состоять из партии Нетаньяху "Ликуд", ультраортодоксальных партий "Шас" и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправой партии "Религиозный сионизм".

Если результаты существенно не изменятся, это станет ошеломляющим возвращением Нетаньяху, отметило издание. 

В октябре Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", – говорил Нетаньяху.

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца. 

Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Нетаньяху, не продержалось и полутора года. Как пишет "Российская служба BBC", формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства не смогли договориться. Кроме того, нынешние правительство не оставляет после себя "никаких значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене", пишет СМИ.

Теги: Украина, Израиль, выборы, Биньямин Нетаньяху, парламент, партия Ликуд, премьер-министр, Кнессет, явка
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