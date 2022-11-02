Партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент Израиля. Он против того, чтобы передавать оружие Украине

Явка избирателей составила 66,3%: 4,5 млн человек воспользовались своим правом голоса, отметило агентство, добавив, что это самая высокая явка с 1999 года.

По предварительным результатам, сила Нетаньяху должна получить 65 мест в 120-местном Кнессете, пишет The Times of Israel. В то же время издание отметило, результаты еще могут изменятся, поскольку еще не подсчитали голоса так называемых бюллетеней в двойных конвертах, которые вбрасывали сотрудники силовых структур, заключенные, люди с инвалидностью, дипломаты, работающие за границей.

Как пишет The Times of Israel, новая коалиция парламента Израиля будет состоять из партии Нетаньяху "Ликуд", ультраортодоксальных партий "Шас" и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправой партии "Религиозный сионизм".

Если результаты существенно не изменятся, это станет ошеломляющим возвращением Нетаньяху, отметило издание.

В октябре Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Киеву израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", – говорил Нетаньяху.